Boule de Noël Cité-Joie/Rotary

Depuis 1960, le Club Rotary Québec-Est et ses membres soutiennent activement Cité Joie dans l’accomplissement de sa mission auprès des personnes vivant avec un handicap par l’organisation d’une soirée-bénéfice (souper) au profit de la Fondation Cité Joie. Pour la deuxième année consécutive, cette soirée est remplacée par la campagne de la Boule de Noël, placée cette année sous la coprésidence d’honneur d’Alexandre Paquet et de Stéphane Marquis (photos), conseillers en placement, IA Gestion privée de patrimoine. Quant à la boule de Noël, elle est l’œuvre de Manon Barrett, artiste artisane spécialisée en objets-bijoux de Noël. Renseignements : citejoie.com

Bonne fête en double

Les jumeaux Gaston (à gauche sur la photo) et Yvon Dumont (photo) sont nés le 23 novembre 1952 dans le quartier Saint-Albert-le-Grand à Québec dans une famille nombreuse composée de 16 enfants (9 garçons et 7 filles). Les jumeaux, qui ont 70 ans officiellement aujourd’hui, sont tous les deux à la retraite : Gaston, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et Yvon, du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Les deux ont toujours été et sont encore aujourd’hui de grands sportifs. Le baseball, le vélo, le golf et à une certaine époque le ballon-balai étaient leurs activités préférées. Ces deux lecteurs assidus du Journal de Québec se préparent maintenant pour leur autre passion : l’hiver en Floride.

Inclusion et diversité

Karl Desbiens (photo), président de Lévesque électroménagers, a accepté la présidence d’honneur du 37e cocktail-bénéfice du Patro Laval, qui se tiendra le jeudi 1er décembre, dès 18 h, au Terminal de croisière du Port de Québec. Présenté sous la thématique de l’inclusion et la diversité, ce cocktail, qui rassemble près de 300 personnes d’affaires de la région sans compter les anciens du Patro, représente toujours la plus importante activité de financement de l’année du Patro et lui permet de poursuivre sa mission auprès des familles défavorisées de Saint-Sauveur. Il existe quatre façons différentes d’y participer : en se procurant une carte donnant accès à la soirée ; en faisant l’achat d’un forfait Métro Ferland ; en faisant l’achat d’un forfait Benjo ; ou en effectuant un don en argent. Renseignements :

patrolaval.com/cocktail-benefice-2022/

En souvenir

Le 23 novembre 1977. Rod Gilbert (photo) joue son dernier match dans la LNH, une victoire de 6-3 des Rangers de New York contre les Rockies du Colorado au Madison Square Garden. Il prend sa retraite en étant meneur des Rangers au chapitre des buts (406) et des points (1021), et il est intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1982. Rod Gilbert est décédé le 19 août 2021.

Anniversaires

Francis Cabrel (photo), auteur-compositeur-interprète et vigneron à ses heures, 69 ans...Miley Cyrus, chanteuse américaine, fille du chanteur country Billy Ray Cyrus, 30 ans...Justin Morissette, fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 18 ans...Karen Jeffrey, présidente de Suspensions et ressorts Michel Jeffrey, la fille de Michel...Saku Koivu ex-attaquant de la LNH, 48 ans...Vincent Cassel, acteur réalisateur et producteur français, 56 ans...Dominique Demers, doctoresse en littérature jeunesse, auteure et scénariste québécoise, 66 ans...Simon Nolet premier Beauceron à évoluer dans la Ligue nationale de hockey, 81 ans...Clémence Desrochers, auteure, femme d'écriture et de spectacle, 89 ans.

Disparus

Le 23 novembre 2021 : Yvon Letiec (photo), 81 ans, qui a été pendant une douzaines d’année adjoint au préposé au départ et Marshall au club de golf La Faune... 2021 : Bill Virdon, 90 ans, gérant qui a dirigé les Expos de Montréal à la toute fin de sa carrière, en 1983 et 1984... 2019 : Barbara Hillary, 88 ans, exploratrice américaine et première femme afro-américaine et première femme noire à atteindre les deux pôles... 2018 : Mick McGeough, 62 ans, arbitre de la LNH de 1987 et 2008... 2014 : Pat Quinn, 71 ans, ancien joueur, entraîneur et dirigeant de la LNH... 2014 : Murray Oliver, 77 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2013 : Isabelle Péladeau, 55 ans, la fille aînée de Pierre Péladeau... 2012 : Larry Hagman, 81 ans, acteur américain (J.R. Ewing dans la série Dallas) ... 2009 : Claire Picard, 69 ans, préposée à l’accueil de la boutique au club de golf de L’Auberivière pendant plusieurs saisons... 2008 : Fernand Marcotte père, 84 ans, père du boxeur Fernand Marcotte Jr.