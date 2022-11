VERVILLE-TAILLEUR, Alexis



Cher Alexis le charmeur,Toute ta vie tu as été une rock star; le plus populaire, le plus beau, le plus entouré partout où tu passais. Tu as toujours eu un je-ne-sais-quoi qui te rendait si attachant. L'humour et l'amour étaient tes 2 façons de vivre. Tu avais un grand cœur dans un ptit corps malade. Cette enveloppe mal menée n'était plus capable de contenir ton âme. À l'âge de 23 ans, tu nous a quittés pendant ta sieste de l'après-midi, tout doucement, sans faire de bruit. Le chagrin que tu laisses est titanesque. Nous savons que ton âme vit toujours. Tu continueras de nous accompagner toute notre vie. Chaque jour nous penserons à toi, et nous essaierons d'être à ta hauteur.À son domicile, le 14 novembre 2022, à l'âge de 23 ans, est décédé Alexis Verville-Tailleur, fils de Éric Tailleur et de Marjolaine Verville. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 25 novembre 2022 de 19h à 21h,de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses frères: Charles et Cédrick; ses grands-parents: Gérard Tailleur (Marjolaine Beaulieu), Raymond Verville (Pierrette Brown); ses oncles: Stéphane Tailleur (Marie-Claude Jalbert), Pascal Tailleur (Valérie Bélanger), Marc-André Verville (Julie Roussel et ses enfants Heidi et Eliott); ses cousins et cousines: Laurianne, Catherine, Sébastien, et Alexanne Tailleur; ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation leuco dystrophie https://www.jedonneenligne.org/leucofondation/DG/