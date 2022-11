Ce Dieu auquel bien du monde croit

Régulièrement, une fidèle lectrice (toujours une femme) cherche à vous convaincre de l’existence de Dieu, sans jamais le définir autrement que comme le créateur de l’univers. Et celle de ce matin vous réfère à une parution récente sur le sujet pour susciter votre intérêt. Vous allez lire ce livre : pis après ?

J’admets qu’une force inconnue a donné lieu au big-bang il y a plus de 13 milliards d’années. Mais faut-il croire que c’est cette même force qui aurait, il y a des siècles et des siècles, tenu la plume de vieux bonshommes qui ont rédigé les livres saints des trois religions monothéistes ? Malgré les horreurs de la guerre, je trouve la vie belle depuis que je me suis libéré, à 23 ans, des diktats de l’Église.

André

Je vais le lire pour me convaincre que je suis réellement agnostique, tout simplement.