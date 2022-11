Bijoux Medusa: des montres de luxe à 600 000 $ à Québec

Le marché des produits de luxe à Québec compte un nouveau joueur dans ses rangs qui vient d’investir 1,2 M$ dans une boutique, dont la moitié en dispositifs de sécurité.

À 30 ans, Julien Duguay, propriétaire de Bijoux Medusa, une entreprise fondée à Saguenay en 2017, a choisi d’installer son siège social du côté de Québec, au 7675, rue des Métis.

En attendant l’inauguration officielle, il reçoit sur rendez-vous des clients fortunés qui viennent de loin pour acquérir ses bijoux et ses montres de valeur.

Photo courtoisie

Un petit coussin

« Quand j’ai démarré mon entreprise, j’avais un petit coussin parce que je travaillais déjà pour mes parents. Ma mère a embarqué comme actionnaire dans Medusa. J’ai 75 % des parts et elle 25 %. Nous avons parti ça avec une mise de fonds de 25 000 $ », a raconté M. Duguay, qui est issu du milieu des technologies de l’information.

« J’ai acheté 300 grammes d’or. Je n’avais pas de magasin. Juste un petit bureau et j’ai commencé à prendre des photos des bijoux que je mettais en vente sur Internet. Ensuite, j’ai ouvert un petit local à Chicoutimi où j’ai commencé à bâtir ma compagnie. »

M. Duguay s’est intéressé à ce marché après avoir constaté un besoin auprès de la gent masculine particulièrement.

« On vend aussi des bijoux pour femme, mais notre gros marché, c’est la bijouterie pour homme », dit-il.

Vente en ligne

La boutique tient des marques comme Rolex, Richard Mille et Patek Philippe dont le prix peut atteindre jusqu’à 600 000 $, plus taxes.

« Avec notre site web, on est international. On vend beaucoup de montres en ligne. Notre siège social est à Québec, mais les gens qui achètent viennent de l’extérieur. »

« Ils prennent l’avion pour venir nous voir. Pour eux, c’est un voyage, un événement. Tous les mois, j’ai des gens qui viennent de Vancouver ou d’ailleurs au pays. Presque à toutes les semaines, j’ai des clients de Toronto, des États-Unis aussi et d’Europe. On va les chercher à l’aéroport. On leur donne un service cinq étoiles. »

La bijouterie vend des montres remises à neuf et neuves, en or massif. M. Duguay assure prendre les moyens nécessaires pour prévenir la contrefaçon.

« Une montre comme ça, c’est un accomplissement. [...] C’est ça le problème des Québécois, c’est mal vu de montrer qu’on fait de l’argent. Nous, on se bat continuellement contre ça. On a juste une vie à vivre, il faut en profiter », lance-t-il en terminant.