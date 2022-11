Des Raptors éclopés s’inclinent

Les Raptors de Toronto étaient privés de plusieurs de leurs meilleurs joueurs, qui souffrent de différents maux, mercredi au Scotiabank Arena, et les Nets de Brooklyn en ont amplement profité pour les défaire 112 à 98.

• À lire aussi: Une autre victoire pour Mathurin et les Pacers

L’entraîneur-chef Nick Nurse devait ainsi se débrouiller sans Pascal Siakam, Scottie Barnes et Fred VanVleet, pour ne nommer que ceux-là.

L’absence de ces joueurs talentueux a paru dès le premier quart, alors que les Raptors ont accordé 38 points à leurs adversaires, n’en marquant que 26. Ils sont toutefois revenus en remportant le deuxième quart 25 à 14, pour retraiter au vestiaire avec un retard d’un seul point.

Le troisième quart leur a toutefois été fatal, eux qui ont permis 39 points contre seulement 25.

Kyrie Irving a mené la charge des visiteurs, avec 29 points, tandis que les quatre autres partants de l’équipe ont amassé entre 12 et 15 points chacun.

Du côté des Raptors, personne n’a franchi la barre des 20 points, mais Gary Trent fils s’en est approché, avec 19.

Avec tous ces absents, le Québécois Chris Boucher a hérité d’un plus gros rôle offensivement. Il a finalement passé 28 min 51 s sur le parquet, amassant 12 points et 16 rebonds. Le Montréalais Khem Birch, lui, a conclu avec deux points et trois rebonds, en un peu plus de 10 minutes de jeu.

Les Raptors demeureront à Toronto dans les prochains jours, dans l’attente de la visite de Luka Doncic et les Mavericks de Dallas, samedi.