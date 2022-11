Exposition «Art-Couture» de Jean-Claude Poitras: lumière sur 50 ans de carrière

L’Espace musée Québecor présente ces jours-ci à son siège social l’exposition Art-Couture, qui célèbre les 50 ans de carrière du créateur québécois Jean-Claude Poitras.

Crédit photo : Éric Myre

Par le biais d’une quarantaine d’œuvres réparties en trois collections, Art-Couture raconte l’histoire de Jean-Claude Poitras. Cinquante ans après l’ouverture de son premier atelier, l’homme a su se réinventer au fil du temps. Jouant avec différents médiums; peinture et broderie sur toiles de tissu, sculptures de bustiers et esquisses sur papiers texturées, sa démarche artistique s’inscrit à mi-chemin entre l’art visuel et la couture.

Crédit photo : Éric Myre

Depuis ses débuts en 2012, l’Espace musée Québecor a accueilli plus de 20 expositions mettant en valeur des créateurs québécois de renom.

Crédit photo : Éric Myre

L’exposition multidisciplinaire Art-Couture sera présentée jusqu’au 28 février 2023. Le public peut y accéder gratuitement de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi, au siège social de Québecor, au 612, rue Saint-Jacques, à Montréal.