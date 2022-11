Ski de fond: Antoine Cyr et Olivier Léveillé fin prêts pour la nouvelle saison

Au terme d’un camp d’entraînement de deux semaines en altitude à Davos, en Suisse, les fondeurs Antoine Cyr et Olivier Léveillé se sentent d’attaque pour amorcer la Coupe du monde, dont la première étape aura lieu à compter de vendredi à Ruka, en Finlande.

Cyr avait amorcé la saison sur les chapeaux de roue l’an dernier à Ruka, dans une épreuve disputée par un froid sibérien, en terminant en 11e position pour ainsi assurer sa qualification pour les Jeux olympiques de Pékin.

« J’avais fait un méchant bang l’an dernier lors de la première Coupe du monde de la saison, a-t-il imagé, mais ça va être difficile de répéter la même chose cette année à Ruka. Pour connaître une performance exceptionnelle, les étoiles doivent être alignées. »

Si Cyr voulait réussir ses standards pour Pékin tôt dans la saison, le contexte est différent cette année. « Nous avons misé sur la même recette que l’an dernier en tenant un camp à Davos et la forme est bonne, a-t-il indiqué. Nous avons pu nous comparer avec les Français, les Suisses et les Italiens lors de chronos. Nous avons donné un dernier gros effort avant le début de la Coupe du monde. »

Même s’il s’agit d’une année post-olympique, les résultats restent importants pour le fondeur de Gatineau. « L’objectif est de bien performer au Tour de ski en janvier et lors des mondiaux en Slovénie, ajoute-t-il. Je vise un top 12. »

Révélation

De son côté, Léveillé avait surpris le monde du ski de fond en obtenant un top 10 et un top 20 l’an dernier, en plus de se qualifier pour Pékin, même s’il n’était âgé que de 20 ans.

« L’objectif est de faire aussi bien sinon mieux que l’an dernier, a affirmé l’athlète de Sherbrooke. Je ne veux pas me mettre de pression même si ça serait facile de le faire compte tenu de mes résultats de la dernière saison. J’ai gagné en puissance et j’espère pouvoir rivaliser avec les plus puissants. »

Louis Bouchard évite lui aussi de mettre de la pression sur Léveillé. « À 21 ans, Olivier a encore tout à apprendre, a souligné l’entraîneur-chef du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey. Si on pense seulement aux performances, on va passer à côté de l’essentiel qui va lui permettre de réellement performer en 2026, aux Jeux de Cortina d’Ampezzo. »

« Les gars affichent une bonne forme, mais il est difficile de prévoir ce qui va arriver en début de saison », d’ajouter Bouchard.

Tour de ski

Absent du Tour de ski depuis 2019, qui fut la dernière saison d’Alex Harvey, le Canada effectuera un retour cette année au grand bonheur de Cyr, Léveillé et Bouchard. Deux top 20 dans les quatre premières étapes de la Coupe du monde assureront les athlètes de leur place au Tour, mais Nordiq Canada se garde des choix discrétionnaires pour la sélection de l’équipe.

« C’est le temps qu’on y participe, a indiqué Bouchard. C’est une excellente stratégie de permettre à nos athlètes de se frotter aux meilleurs. »

« C’est un pas dans la bonne direction, de renchérir Cyr. Nordiq Canada prouve qu’elle a confiance en nous. Ça serait le fun de réaliser nos critères de sélection, mais les choix discrétionnaires représentent une belle porte ouverte. »

Sur la neige depuis le 20 octobre à Canmore, Katherine Stewart Jones a connu un bon été d’entraînement. « Il reste à voir si ça va paraître en Coupe du monde, mais j’ai bien hâte que ça commence. Je vise une place dans le top 20 en début de saison, mais un top 10 plus tard dans l’année alors que je serai à mon maximum. J’ai poussé le volume d’entraînement en septembre et octobre afin d’être à mon meilleur après les Fêtes. »

Stewart Jones devrait elle aussi vivre son premier Tour de ski si tout se passe comme prévu.