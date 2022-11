Inflation: Québec solidaire demande à la CAQ de geler les tarifs gouvernementaux

Le gouvernement Legault fait preuve d’incohérence en limitant à 3% l’augmentation des tarifs gouvernementaux, alors même qu’il soutient que la hausse du coût de la vie est sa priorité, a dénoncé Gabriel Nadeau-Dubois. Québec solidaire réclame un gel d’un an.

Le coût de la vie sera la priorité de Québec solidaire au cours des prochaines semaines, a martelé Gabriel Nadeau-Dubois en marge du caucus présessionnel de son parti, mercredi.

Selon lui, les mesures préconisées par le gouvernement, soit l’envoi d’un chèque de 400$ à 600$ et le plafonnement de la hausse des tarifs gouvernementaux tels que le permis de conduire, les tarifs d’Hydro-Québec et les frais de garde, sont insuffisantes. Il demande à la CAQ d’aller plus loin et de geler l’ensemble des tarifs pour un an.

«François Legault va vous augmenter, mais il vous augmente juste de 3%. Moi la question que je me pose, c’est pourquoi augmenter les factures des Québécois et des québécoises en ce moment ? Qui a les moyens de se payer une hausse d’Hydro ? Qui a les moyens de se payer une augmentation des frais de garde ou d’une chambre dans un CHSLD ?» s’est interrogé M. Nadeau-Dubois.

Les solidaires comptent mettre de l’avant d’autres propositions pour lutter contre la hausse du coût de la vie dans les prochains jours. «On n’affronte pas la pire crise de l’inflation en 30 ans avec un chèque et même pas avec un gel de tarif et un chèque. Il faut agir sur plusieurs fronts», a dit le porte-parole de QS, citant la question du logement en exemple.

«On ne règlera pas la crise du coût de la vie, si on ne freine pas l’explosion du prix des logements au Québec. Le logement, c’est le premier poste de dépense de toutes les familles québécoises», a-t-il ajouté.

Nouvelle proposition

Le gel des tarifs gouvernementaux ne figurait pas dans les propositions de Québec solidaire pendant la campagne électorale, mais le parti a décidé d’en faire sa première demande à l’endroit du gouvernement sous la nouvelle législature.

«Quand on fait une campagne électorale, on présente des engagements en tant que futur gouvernement. Une fois les élections passées, notre rôle change (...). On essaie de faire des propositions qui sont le plus susceptibles possible d’être reprises par le gouvernement», a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.