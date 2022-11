L’auteur de la tuerie dans un club LGBT du Colorado comparaît devant un tribunal

L’auteur de la fusillade qui a fait cinq morts et au moins 18 blessés le weekend dernier dans un bar LGBT du Colorado, a comparu mercredi devant un tribunal.

Anderson Lee Aldrich est resté assis, vêtu de la combinaison orange des détenus aux États-Unis, durant une brève apparition par vidéo lors de l’audience durant laquelle aucun chef d’accusation n’a été prononcé. L’accusé n’est pas entré non plus dans une procédure de plaider coupable ou non coupable.

Anderson Lee Aldrich était entouré de deux avocats commis d’office, qui ont affirmé dans des documents judiciaires enregistrés mardi que leur client s’identifiait comme non-binaire et utilisait les pronoms non genrés en anglais « they/them ».

L’accusé n’a parlé que pour confirmer son nom et que ses droits lui avaient bien été prononcés.

Anderson Lee Aldrich n’a pas été formellement inculpé, mais est maintenu en détention pour suspicion de meurtre. Selon le système judiciaire du Colorado, l’inculpation ne devrait pas être prononcée avant 10 jours.

L’auteur de la fusillade pourrait être poursuivi notamment pour meurtres et crimes motivés par la haine, et encourt une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

L’audience est intervenue quatre jours après le massacre qui a fait cinq morts et 18 blessés au Club Q, à Colorado Springs, une ville du massif des Rocheuses d’environ 500 000 habitants.

Une date provisoire pour une nouvelle comparution d’Anderson Lee Aldrich a été fixée au 6 décembre.