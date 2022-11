Logement social: 36 unités annoncées sous Marchand, loin de l’objectif de 500 par an, déplore Smith

Jackie Smith hausse le ton envers le maire Bruno Marchand qui n’en fait pas assez, selon elle, en matière de logement social. Seulement 36 unités ont été annoncées depuis son élection il y a plus d'un an, alors que la Ville ambitionne d’en construire 500 par année.

La cheffe de Transition Québec rappelle que la Vision de l’habitation a été adoptée par la Ville de Québec en 2020, sous l’administration Labeaume. Son successeur, Bruno Marchand, poursuit le même objectif en espérant la mise en chantier de 250 nouveaux logements sociaux et 250 logements abordables par année, durant cinq ans.

« Nous sommes loin du compte », a tonné Mme Smith en point de presse à l’hôtel de ville mercredi matin. L’administration Marchand, souligne-t-elle, n’est responsable que de la création de 36 logements communautaires avec la cession du défunt bar Kirouac à une coopérative d’habitation.

La construction n’a pas encore débuté et les unités promises pourraient voir le jour à l’horizon de 2025, annonçait-on en mai dernier.

Aucun projet près du tracé du tramway

«La Ville comptait trouver des partenaires financiers afin d’acquérir des terrains et des immeubles le long du tracé du tramway pour y inclure des logements sociaux. Pour l'instant, rien de tel ne s’est produit», critique-t-elle.

Quand le maire s’en remet aux gouvernements supérieurs pour expliquer les délais, il utilise une « fausse excuse », selon Mme Smith, qui l’invite à intensifier ses pressions.

«Le maire de Québec a quand même un poids.»

«Si le provincial et le fédéral n’en font pas assez pour le logement, il faut le clamer haut et fort, mais comme ville nous pouvons aussi démontrer de l’initiative et du leadership en négociant des ententes avec le privé, ou en imposant des mesures contraignantes pour bonifier l’offre», suggère la conseillère du district de Limoilou.

Exigences aux promoteurs

Mme Smith réclame l’adoption d’un nouveau règlement pour exiger des promoteurs immobiliers qu’ils contribuent à l’offre de logements sociaux et communautaires, soit en cédant des logements, soit en offrant une contribution financière à la Ville.

Selon elle, il y a urgence d’agir. «On s’en va dans une récession. Si la demande de logement social est criante (actuellement), ça va être encore pire dans un, deux, trois ans.»