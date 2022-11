Lotto Max : À 83 ans, une Ontarienne veut profiter de son gros lot pour naviguer sur l’Outaouais

Une octogénaire de l’est de l’Ontario qui a eu la chance de mettre la main sur un gros lot de 60 millions $ au Lotto Max compte en profiter pour se faire construire une maison et s’acheter un bateau pour naviguer sur l’Outaouais.

Vera Page, une arrière-grand-mère de Vankleek Hill, une petite municipalité située à un jet de pierre de Hawkesbury et de Greenville, a raconté via la Société des loteries et des jeux de l'Ontario qu’elle avait peine à croire en sa chance.

L’heureuse gagnante a déjà dû se rendre d’elle-même à l’épicerie en triporteur pour acheter son billet de loterie, après l’annulation de la sortie hebdomadaire à l’épicerie. Et après avoir pris connaissance de sa chance inouïe, elle a eu bien du mal à convaincre ses proches.

«Il était presque 21 h quand j'ai appelé mon fils, Trevor, mais il n'a pas répondu. J'ai alors appelé ma belle-fille, qui n'a pas répondu non plus. J'ai enfin réussi à joindre mon autre belle-fille, mais elle ne m'a pas cru et m'a dit d'aller me coucher», a-t-elle relaté en riant.

Son fils l’a finalement rappelée le lendemain et l’a amenée à l’épicerie pour faire valider son billet.

Reconnue pour sa générosité, elle qui a déjà donné un rein à sa sœur en 1983, Mme Page entend maintenant partager sa bonne fortune avec les membres de sa famille, en plus de se gâter.

«Je veux m'acheter un bout de terrain le long de l'Outaouais et construire une double maison, pour moi et pour la famille de mon fils. [...] Mais les étés sont magnifiques, alors je souhaite acheter un grand bateau sur lequel de nombreuses personnes pourront dormir et voyager sur l'Outaouais», a affirmé Vera Page.