«Titanic»: Leonardo DiCaprio aurait pu ne jamais avoir le rôle de Jack

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont bien failli ne pas avoir les rôles-titres du film «Titanic», a révélé le réalisateur James Cameron dans une récente entrevue accordée au magazine masculin GQ.

Le réalisateur du film à succès a avoué qu’il trouvait trop simple de donner le rôle de Rose DeWitt Bukater à Kate Winslet, que le public avait pu voir dans d’autres films d’époque, dont «Raison et sentiments» et «Jude».

Il aurait plutôt pensé confier le rôle de la jeune aristocrate britannique à Gwyneth Paltrow, à Clair Danes ou même à Gabrielle Anwar.

Tandis que pour Jack Dawson, le réalisateur a admis qu’il avait été charmé par la personnalité du jeune Leonardo DiCaprio lors de leur première rencontre. Mais invité à revenir pour un test de chimie avec Kate Winslet, le comédien aurait catégoriquement refusé de lire, de façon inopinée, quelques répliques devant les caméras, n’ayant pas été prévenu qu’il s’agissait d’une audition. La situation aurait plombé d’un coup l’ambiance dans la pièce et terni l’image que le réalisateur s’était faite du comédien.

Ne ratez pas l'émission de Benot Dutrizac , tous les jours 11 h 00, en direct ou en balado sur QUB radio :

James Cameron a ensuite expliqué, dans l’entrevue accordée à GQ, l’avoir alors remercié d’être venu. DiCaprio aurait ainsi compris qu’il n’aurait pas le rôle s’il ne lisait pas les quelques phrases. Il se serait alors plié à la demande du réalisateur à contrecœur.

Et dès que les moteurs se sont mis en marche, «le comédien s’est transformé en Jack, et Kate s’est illuminée, et ils ont fait l’intégralité de la scène. Les nuages noirs se sont ouverts, un rayon de soleil est descendu sur Jack. Et je me suis dit : “Très bien, c’est lui qu’il nous faut”», s’est remémoré le cinéaste.