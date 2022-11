RENAUD, Réjane



Entourée de sa famille, le lundi 14 novembre 2022, notre maman, belle-mère, mamie, grand-mamie d'amour, Réjane Renaud, nous a quittés à l'âge de 84 ans. Elle est allée rejoindre son mari feu Roger Chouinard, son conjoint feu Réal Marquis, ses parents feu Charles Édouard Renaud et feu Marie-Jeanne Auclair, ainsi que ses beaux-parents feu Eustache Chouinard et feu Eva Sinclair.Elle laisse dans le deuil ses trois filles: Lucie Chouinard (René Drolet), Gaétane Chouinard (Éric Tremblay), Johanne Chouinard (Claude Fortin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Sarah Drolet (François-Xavier Bélisle), leurs enfants Éloise et Luc-Olivier, Mathieu Nadeau (Stéphanie Bozzo), leurs enfants Raphaëlle et Cédric, Geneviève Nadeau, Marianne Drolet (Marc-Antoine Boisvert); ses frères et sœurs: Jean-Guy Renaud (Marie Côté), Gilles Renaud (Monique Plante), Yves Renaud (Claire L'Heureux), Edith Renaud (Bill Southward); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marquis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un immense merci à ses médecins Dre Marianne De Grace et Dre Maryse Archambault, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du C.H. Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc), G1M 3H6, Courriel: information@prqcac.ca. Site Web: prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.La famille y recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles.