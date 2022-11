Angèle Verret Carrier





Au Centre de soins palliatifs de Charlesbourg, le 8 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Angèle Verret. Elle était l'épouse de monsieur Alphonse Carrier et la fille de feu Roland Verret et de feu Gisèle Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auElle laisse dans le deuil, outre son époux Alphonse Carrier; ses enfants : Daniel (Amélie Saillant), Nathalie (Étienne Morrissette) et Matthew (Mylène Côté); ses petits-enfants : Thomas, Rosanne, Philippe, Annabelle, Maude, David et Marcus; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carrier : Georgianne (feu Denis Baillargeon), Julie (Yves Baillargeon), Francine (Jacques Pouliot), Mario (feu Guylaine Lacasse), Ghislain (Patricia Carrier) et Danie (Bruno Audet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Elle était la sœur de Jean-Yves et Lucette Verret.Afin d'honorer la mémoire d'Angèle, les bureaux de Les Constructions A. Carrier, entreprise qu'elle a contribué à fonder il y a plus de 35 ans avec son époux, seront fermés vendredi le 2 décembre 2022.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca