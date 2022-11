LACASSE, Jacques



Entouré de l'amour des siens, au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 26 octobre 2022, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jacques Lacasse, fondateur de la compagne d'éclairage Luxtec. Il était le conjoint de madame Doris-Anne Robitaille et le fils de feu madame Simone Fleury et de feu monsieur Alidor Lacasse. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Doris-Anne Robitaille; ses enfants adorés: Mireille Lacasse (Jean-François Plante), Didier Lacasse, Claudine Lacasse (Patrick Gadbois); ses petits-fils: Vincent Lacasse et Isaac Plante; ses frères et sœurs: Pierre Lacasse (Carmelle April), Guy Lacasse (Céline Lessard), Thérèse Lacasse (Alain Brindamour), Louise Lacasse, Roger Lacasse (Louise Lafontaine) et Pierrette Bouchard (Carl Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: Françine Robitaille (feu Laurent Piché), feu Louis Robitaille (feu Viviane Mousseau) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont son grand ami Yvon Marcotte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée Ouest, bureau 124, Québec, Qc, téléphone: 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.