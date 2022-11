NOUREAU, Martial



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 27 octobre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Martial Noureau, époux de feu madame Françoise Bureau, fils de feu Hélène Bourreau et de feu Pierre Noureau. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France, François (Zineb Nakkachi) et André; ses petits-enfants : Steve et Jeffrey; ses arrière-petits-enfants: Logan, Loic et Louka; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le demi-frère de feu Rémi et de Lucienne. Sincères remerciements au personnel du Manoir Du Verger pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.