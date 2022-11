CANTIN, Dany



Le 7 novembre 2022, à son domicile de Lévis à l'âge de 60 ans, est décédé M. Dany Cantin, fils de dame Edith Boivin et de feu monsieur Claude Cantin. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses deux enfants: Émilie (Jimmy Sylvain), Jonathan (Isabelle Mc Caughry); ses 3 petits-enfants: Jade, Gisèle, Alex; la mère de ses enfants Valérie Pelletier; son frère feu Mario Cantin (Liette Lemieux); son filleul Christopher; son neveu Dave (Isabelle St-Pierre) et sa nièce feu Marie-Ève, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail de chez Ramp-Art. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de Leucan. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.