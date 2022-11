THIBEAULT, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 novembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Thibeault, époux de madame Manon Gauthier, fils de feu Fernando Thibeault et de feu Aline Martel. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Patrick (Caroline Ouellet) et Frédérick; ses petits-enfants : Laurianne, Zachary et Amanda; ses soeurs : Jeannot (Richard Côté), Christine (Claude Bergeron) et Anne (Mario Martel); sa belle-mère Gisèle Therriault (Ernest Veilleux); sa belle-soeur et ses beaux-frères : Danny Gauthier (Jean Nolin) et feu Michelle Gauthier (Alain Dufresne); ses filleuls : Claudine Côté et Keven Lee Gauthier-Couture; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins de même qu'au docteure Renée Dallaire et l'infirmière Marie-Karla Isikauha-Fréchette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule vendredi 25 novembre de 19 h à 22 h et le samedi 26 novembre à compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 26 novembre à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".