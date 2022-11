BÉLANGER, Simon-Martin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 novembre 2022, à l'âge de 56 ans et 4 mois, est décédé monsieur Simon-Martin Bélanger, fils de feu madame Marcelle Therrien et de feu monsieur Marcel Bélanger. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 45 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Josette Bélanger et Sandy-Sheila Gagnon (Daniel Deschênes); ses tantes: Annette Bélanger (feu Normand Théberge) et Marie-Claire Bélanger (André Gosselin) ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s y compris ses collègues de travail de PL Communication. La famille remercie l'équipe des premiers répondants et le personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs interventions et leur chaleureux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.ca, Site Web : www.fhdl.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site Web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.