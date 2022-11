HARTON, Daniel



Entouré de l'amour des siens, le 6 novembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Daniel Harton, époux de madame Line Légaré, fils de feu Édouard Harton et de feu Simone Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Line; ses filles : Natacha Harton (François Gaudreault) et Emanuelle Harton (Sébastien Dionne); ses petits-enfants : Camille Dionne, Maxim Dionne et Phénix Gaudreault; ses frères et sa sœur : Michel (Marielle Linteau),Monique (feu Réjean Bilodeau) et Raynald; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré : Daniel (Sylvie Lachance), Alain, Yves, Carold (Sylvie Gagné) et Manon (Éric Levasseur), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org