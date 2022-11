FERLAND, Roger



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 29 septembre 2022, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé Roger Ferland, épouse de feu madame Pierrette Sénéchal, fils de feu madame Marie Anne Chouinard et de feu monsieur Onésime Ferland. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvon, Johanne, Denis; ses petits-enfants: Yannick (Geneviève Tardif), Vanessa (Jean Mennesson), Paméla (Jean-Philippe Poirier); ses arrière-petits enfants: Thomas, Isaac, Louka, Lenna-Rose, Flora, Malcom et Lexa; ses frères et soeurs: Louisette Ferland (feu Alain Dubé), Gaston Ferland (Claudette Julien), feu Alexandre, feu André, feu Adrien, feu Cécile, feu Raymonde et feu Irène; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s; ses anges gardiens Alyssa et Megan. La famille tient à remercier tout le personnel du 6A de la résidence Humanitae ainsi que l'équipe de la gériatrie et le docteur Jean-Sébastien Guay de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Qébec. Des formulaires seront disponibles sur place.