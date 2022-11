LAPOINTE, France



À l'Hôpital Chauveau, le 27 octobre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame France Lapointe, conjointe de monsieur Jean-Pierre Fortin. Elle était la fille de feu dame Thaïs Gagné et de feu monsieur François-Xavier Lapointe. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Pierre, ses enfants: Mathieu (Sophie Lebel) et Ève Marie; ses petits-enfants: Justine (Tristan Ampleman), Léa-Jade, Charlotte et Clémentine; son frère Georges, sa sœur Odette; le père de Léa-Jade Pierre Lemieux; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Micheline, Francine, Lyette (François Savard) et Bernard; sa filleule Nathalie Drolet (Luc Boucher), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreuses amies très proches. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire Canada (division Québec), 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 506, Ville-Marie, Montréal, QC, H3G 1T7, tél. : 1 800 567-2873.Je quitte en vous laissant sur ces mots: que fait-on quand nous sommes trop malades pour vivre et trop jeunes pour mourir ?