CÔTÉ, Benoit



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 28 octobre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Benoit Côté, fils de feu Maurice Côté et de feu Jeanne d'Arc Laflamme. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 13h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Louisette (Lorenzo Fournier), Geneviève (feu Bernard Lafontaine), Jacques (Aline Lemieux), Rolande (Gaëtan Bégin), Pierre, Édouard, feu François, Marie-Reine (Raymond Warren) et Jean; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à monsieur Côté. Un merci particulier à Martial, Rolande et Gaétan qui l'ont si bien protégé et accompagné depuis le début de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire