CHOUINARD, Gilbert



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme le 2 novembre 2022, est décédé à l'âge de 76 ans et 10 mois M. Gilbert Chouinard, époux de Mme Denise Parent; fils de feu Mme Bernadette Bouchard et de feu M. Jean-Baptiste Chouinard. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 13 h 50.et de là au columbarium de la résidence funéraire de Saint-Pascal où les cendres seront déposées. Il laisse dans le deuil son épouse, Denise Parent. Il était le frère de: feu Thérèse (Fernand Barbeau), feu Paul (Denise Turcotte), Charles (Blanche Bourgoin), feu Madeleine, Gérard (Carmelle Cayer), Yvonne, Marcel (Jovette Bérubé), Germain (Estelle Blais), Denis, Roger (Élaine Provencher), feu Carmen (Guy Beaudry) et le beau-frère de: Pierrette (feu Louis-Philippe Bélanger), feu Ghislaine (feu Clément Bélanger), feu Nicole (feu Norbert Nadeau), feu Gilles, Jocelyne (Damien Charest). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Chouinard et Parent ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Gaétan Lévesque ainsi qu'au personnel du Centre D'Anjou pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose en Plaques du KRTB Inc, 75 rue St Henri, 3e étage, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4. La direction des funérailles a été confiée à la