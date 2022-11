CAMIRAND, Jean-Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Michel Camirand, survenu à Québec le 15 novembre 2022. Il était l'époux de madame Céline Blouin, fils de feu madame Annette Guévin et de monsieur Gilles Camirand. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, monsieur Camirand laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan (Marie-Eve) et Mathieu (Lily-Pierre); ses petits-enfants: Olivier, Maxime, Ariel, Robin et Gisèle; ses frères et sœurs: Roland, Adrien (Hélène), feu Germain (Solange), Diane, Lucie (Gilles), Francine, Mario et Pierre (Julie); ses beaux-parents: Maryse et Roland; ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Nicole), Michel, Ginette (Pierre), Cécile, Denise (Gilles) et Claude (Nathalie); ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.