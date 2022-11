GUAY, Roger



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 25 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Guay, époux de madame Louisette Roy. Il était le fils de feu Philippe Guay et de feu Annie Dumont. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants: feu Sylvain, Manon (Jean Bilodeau); ses petites-filles: Andréanne (Dahic), Héléna (Laurent); son arrière- petite-fille: Livie; ses frères et sœurs: feu Jean-Marc, feu Marcel, Huguette, Murielle, feu Jean-Guy, feu Jean-Maurice et Ruth ainsi que leur conjoint(e); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Réjeanne, Raymonde, Réjean, Yolande et leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à l'équipe du 3e étage du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles de Chanoine-Audet, 2155, ch. du Sault, Lévis (QC), G6W 2K7 ou 418-834-5322, poste 515. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.