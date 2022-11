PARADIS, Obéline



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Obéline Paradis, épouse de feu Gaston Gatien et fille de feu Israël Paradis et de feu Hélène Fontaine. Native de Saint-Arthur au Nouveau-Brunswick, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Alain (Marie-Claude) et Vincent (Nathalie); ses petits-enfants : Maxime, Jason, Félicia, Enrick et Nélia-Marika; son arrière-petit-fils Dale; son frère Gilles (Monique); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Paradis et Gatien; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc), G1J 5B3, Tél.: 1-800-363-0063, site Web : www.fqc.qc.ca