CLICHE-MICHAUD, Marguerite



Au centre d'hébergement Frédérick-Georges-Heriot, à Drummondville, le 9 novembre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Marguerite Cliche épouse de feu monsieur Guy Michaud. Elle était la fille de feu monsieur Gédéon Cliche et de feu madame Anna Groleau. Elle demeurait à Drummondville, anciennement de Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifSes cendres seront inhumées au cimetière de Courville. Madame Cliche laisse dans le deuil son fils Roger et sa fille Hélène ; ses petits-fils Dominic et feu Guillaume Leblanc ; sa petite-fille Alicia ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs feu: Henri, Thérèse, Cécile, Charles-Eugène, Philippe et Gérard. Un remerciement spécial au personnel du secteur 2e Nord-Côté du CHSLD Frédérick-Georges-Heriot pour leur dévouement et les bons soins prodigués.