D'ASTOUS, Chantal



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Chantal D'Astous, épouse de monsieur Marcel Pronovost. Elle était la fille de feu dame Lucienne Gagnon et de feu monsieur Louis D'Astous. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 27 novembre 2022 de 17 h 30 à 20 h 30 et le lundi 28 novembre à l'église à compter de 13 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel; ses enfants: Annie Pronovost et Jasmin Pronovost (Julie Paquet); sa petite-fille Mia-Kim Harrison; ses frères et sœurs: Vitalien (Denise Cloutier), Victor (Nicole Nadeau), feu Monique, Georgette, Gervais (Paule Thisdale), Réjean, Jean-Louis (Ginette Thisdale), Jacques, Colombe, Rénald (Diane Couture), Lorraine, Laurent (Micheline Boucher) et Régis (Jocelyne Lafleur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pronovost: Micheline (Paul Brodeur), Louison (Normand Jarry), feu Jean-Guy (France Bernard), et feu Normand (Rose-Annette Bouchard); son filleul Dany Pronovost ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca