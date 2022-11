Rodrigue Labrie



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 novembre 2022, est décédé, à l'âge de 89 ans et 8 mois, monsieur Rodrigue Labrie, époux bien-aimé de feu Yolande Fradette. Né le 16 mars 1933, il était le fils de feu Lucien Labrie et de feu Rose-Aimée Brochu.Notre papa laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Lyne Leblanc), Liette (Raymond Saint-Gelais), Bastien (Guylaine Sévigny) et Mireille (Denis Fortier); ses petits-enfants: Maxime, Marie-Pier, Jean-Martin, Frédérik, Philippe, Ludovic, Didier et Valérie, ses arrière-petits-enfants : Nathaniel, Élora, Max, Jack et Jayce. Il était le frère de: feu Jacqueline (feu Jean-Marc Boucher), Pierrette (feu Paul Sylvestre), feu Jean-Roch (feu Irène Noury), Yvan (feu Ann Higgins), Huguette (feu Marcel Chouinard), feu Carmen (Lucie Maheux) et Céline (feu Yvon Fleury). De la famille Fradette, il était le beau-frère de: feu Raynald (feu Georgie Laflamme), feu Solange (Gaétan Brochu), Marthe (Jean-Marie Chabot) et feu Gilmond (feu Colette Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).Merci au Dr Kathleen Lemieux ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont fait une différence pour sa qualité de vie, lors de son passage à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.La famille recevra les condoléances à laLe dimanche 27 novembre 2022, de 19h00 à 21h00. Le lundi, jour des funérailles, le salon sera ouvert, à compter de 9h00., et l'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Damien), 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.