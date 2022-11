BEAUSOLEIL, René



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 9 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Beausoleil, retraité du Royal 22e Régiment et de l'Université Laval. Il était l'époux de dame Laurette Dion, fils de feu Joseph Beausoleil et de feu Cécile Thibodeau, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre son épouse adorée Laurette, ses enfants: Roger, Pierre (Fabienne Savard), Yves (Chantal Bédard), Daniel, Serge (Julie Bélanger), Marie-Josée (Roger Tremblay); ses 20 petits-enfants adorés et 11 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Antoine, feu Isidore (Jacqueline Dubois), feu Victor (feu Yvonne Dubois), feu Cécilien (Marianne Bussière), feu Henri (Cletus Bélair), Michel (Denise Bussière), Thérèse, Cécile (Arthur Côté), Irène (feu Gilles Arsenault), Dorina (Pierre Sabourin) et Joseph (Denise Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Luc (Jeanine Turcotte), Jean-Yves (Louise Camiré), feu Murielle, Jacques (Vivianne Bernier), André (Lise Trépanier), feu Renaud (Micheline Béland), Suzanne, Louise (Jean Charron), Yolande (Alain Bergeron), Christiane (feu Michel Labrecque), son grand ami militaire Marcel Bernard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi que le personnel pour les très bons soins prodigués lors de l'hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ.