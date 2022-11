GARNEAU, Yvon



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yvon Garneau, survenu à Québec le 17 octobre 2022, à l'âge de 68 ans. Il était le conjoint de feu Sylvie Therrien; le fils de Jeannine Laperrière et de feu Georges Garneau.Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Caroline Rioux) et Josée (Steven Judd); Lucette Marceau la mère de ses enfants; ses petits-enfants : Anthony, Safiya, Maddox, Keaven (Alexandra Métivier), Tommy (Yasmeen Lidam) et Enrika (Ève-Marie Bergeron); ses arrière-petits-enfants : feu Laryssa, Maysen, Jackson, Bryan, Noah, Romy, Harry et Evan; ses frères et ses sœurs : Céline (Jean-Marie Frédéric), Michel (Lise Flamand), Nicole (Yvon Laliberté), Richard et Gaétane (Christian Gagnon); ses tantes, oncles, cousin(e)s, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.