ST-PIERRE, Micheline Pelletier



À la maison Michel Sarrazin, le 18 novembre 2022, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Micheline Pelletier. Elle est allée rejoindre son tendre époux, décédé le 16 octobre 2022, monsieur Paul- St-Pierre. Elle était la fille de feu madame Yvette Labrie et de feu monsieur Robert Pelletier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François et Marie-Claude (Guy Bouffard); ses petits-enfants: Stephanie Couture (Éric Bussières), Antoine et Geneviève St-Pierre, ainsi que leur mère Isabelle Martineau; ses arrière-petits-enfants: feu Amy et Dylan Bussières; et son filleul Marc-André Richard. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Paul-André (Nicole Gagnon), Gérald (Odette Parent), Diane (Éric Brown) et Jean-Luc; les membres de la famille St-Pierre: Jean-Louis (feu Odile St-Laurent), Monique (Guy Richard) et Hélène (Pierre Duval). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Pelletier auLa famille recevra les condoléancesde 11h à 13h30 au salon du complexe.Les cendres seront déposées au cimetière de l'église au printemps. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge, ceux de la maison Michel Sarrazin ainsi que l'équipe du Dr Couture pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Pelletier. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin (2101 Chem. Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5).