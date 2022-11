LEJEUNE, Rachel



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 11 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Rachel Lejeune. Elle était l'épouse de feu Étienne Desrosiers et de feu Roger Desjardins. Elle était la fille de feu madame Yvonne Garon et de feu monsieur François-Xavier Lejeune. Originaire de Matane, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (François Rondeau), Denis (Jacinthe Lamarre), Claude (Yolande Savard), Johanne (Daniel Côté), Monique, Lauraine (Michel Daoust), Lucie (Renaud Pelletier), David (Sylvie Houde) et François; ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Matane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.