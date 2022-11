VAVOUGIOS, George



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 novembre 2022, est décédé monsieur George Vavougios, époux de feu Helen Andrews. Il était le fils de feu James Vavougios et de feu Meropi Arapakis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 25 novembre 2022, de 19h à 21h.et de là au cimetière Mount Hermon. La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie, soit à compter de 12 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marina et Tommy; ses petits-enfants: Eleni (Mozart Albuquerque), Antony, George, Nicolas, Alexandria, Dimitri; son arrière-petit-fils Damian Albuquerque; sa sœur Dora Vosinas. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Andrews. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, dont son ami d'enfance Andreas Stratigakis. Merci à une grande amie de la famille, Connie Markos, qui nous a quittés quelques jours après notre père pour rejoindre sa famille et amis. Merci également aux équipes des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi que la Dre Mekki-Berrada pour les excellents soins offerts à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Communauté Grecque du Québec.