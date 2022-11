PAQUET, Anita



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 22 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Anita Paquet, épouse de feu monsieur Jean-Paul Paquet. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Paquet laisse dans le deuil ses fils: Yvon (feu Line Leclerc), feu Gérald et Pierre (Francine Leclerc); ses petits-enfants: Steve (Nathalie Boutin), Luc (Julie Soulard), Karine (Hugo Germain), Anthony et Cassandra; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Noémie, Jérémy, Zoé et Livia; ses frères et soeurs de la famille Paquet: feu Fernand, feu Yolande (feu René Duchesneau), feu Réal (Nicole Béland) et feu Mariette (feu Claude Lafrance); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: feu Hermile (feu Béatrice Martel), feu Maurice (feu Rita Plante), feu Gérard (feu Marie-Ange Cayer), feu Jeannette (feu Martin Alain), feu Marguerite (feu Lucien Goulet), feu Adrien (feu Rolande Beaupré), feu Gilles (feu Jeanne d'Arc Beaupré) et feu Denise (feu Gilles Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire Claude Charest et Fille Ltée.