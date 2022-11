THIBOUTOT, Claudette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 novembre 2022, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Claudette Thiboutot, épouse de feu Jean Verreault, fille de feu madame Yvonne Pepin et de feu monsieur Raoul Thiboutot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 25 novembre 2022, de 12 h 45 à 15 h 45. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel, Steves (Sonia) et Christian (Nancy); sa petite-fille: Kate (Alexandre); ses arrière-petites-filles: Livia et Élie; ses frères et sœurs; ses neveux et nièces; ses grandes amies: Julie Robitaille et Ginette St-Pierre (Richard); sa belle-sœur: Colette (Laurent), ainsi que ses autres proches parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.