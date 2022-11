CHEVALIER, Richard



À Saint-Antoine-de-Tilly, le 7 novembre 2022, est décédé à l'âge de 66 ans et 10 mois, Monsieur Richard Chevalier. Il était le fils de feu dame Denise Blais et de feu M. Louis-Philippe Chevalier Jr.Le défunt laisse dans le deuil sa conjointe: Mme Janyne Houle; ses enfants chéris: David Chevalier (Mélissa Busque); Catherine Lacoursière-Chevalier (Rémy Bergeron); la mère de ses enfants: Francine Lacoursière; ses sœurs: Linda Aubé (Jacques Rouleau), Josée Bilodeau, son oncle Jacques Binet (Gaétane Bernard), sa cousine Stéphanie Binet (Eric Scalabrini), ses cousins Martin et Marc Dinel, la nièce de sa conjointe Nadia Houle-Khedher, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Pour les personnes désireuses de faire un don, s'il-vous-plaît le faire parvenir à un organisme de votre choix qui œuvre dans le domaine de la santé mentale.