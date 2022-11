BROCHU, Roland



À Québec, au CHSLD Côté Jardins, le 6 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roland Brochu, marié à madame Bibiane Marceau, fils de feu madame Éva Couture et de feu monsieur Alfred Brochu. Il demeurait à Québec.Outre son épouse des 54 dernières années, il laisse dans le deuil son fils Simon (Julie Pouliot) et sa fille Danielle (Samuel Vézina), ses chers petits-enfants qu'il affectionnait particulièrement: Félix, Rosalie, Clara, Elliot et Charlotte. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et ses frères: Jeanne, Laurette, Rose, Janine, Georges-Émile, Marcel et Gisèle, et est allé rejoindre, feu Annette, feu Arthur, feu Alfrédine, feu Wilfrid, feu Lauréat et feu Thérèse. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, autres parents des familles Brochu et Marceau et ami(e)s. La famille vous accueillera, à compter de 10h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Isidore de Beauce, à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du CHLSD Côté Jardins pour les bons soins prodigués au cours des dernières semaines de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : www.societealzheimerdequebec.com