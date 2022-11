GUAY, Adalbert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 novembre 2022, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Adalbert Guay, époux de madame Lucette Bisson, fils de feu madame Jeannette Guilbeault et de feu monsieur Adalbert Guay. Il demeurait à Sainte-Marie.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette Bisson; ses frères et sœurs: feu Claudette, André (feu Marcelle Bilodeau), feu Huguette (feu Jean-Paul Delafontaine), Pierre (feu Lise Lanthier) et Richard (Francine Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bisson: Lucille (feu Raymond Ferland), feu Robert (feu Marie-Rose Fortin) et Denise; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements aux équipes médicales de l'urgence et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis.