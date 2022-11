BLAIS, Béatrice Laliberté



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 3 novembre 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédée madame Béatrice Laliberté, épouse de feu monsieur Joseph Blais, fille de feu madame Juliette Brochu et de feu monsieur Ferdinand Laliberté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12 h à 15 h.La cérémonie sera également diffusée en ligne. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : feu Jacques (Gisèle Boulet), Serge et Normand (Linda Beaulieu); ses petits-enfants Éric (Annick Drolet), Audrey-Anne (Rémy Pelletier); ses arrière-petits-enfants Justin et Livia. Elle était la sœur : feu Lionel (feu Yvette Bissonnette), feu Gérard (feu Rosa Couture), feu Aurèle, feu Patrick (feu Lorraine Samson), feu Rock (feu Albertine Laliberté), feu Gabrielle (feu Jean-Guy Demers), feu Raymond (Yolande Royer), feu Benoît (Dolores Gill), Réal (Huguette Dionne) et feu Jean-Marc. Elle était la belle-sœur de : feu Irène (feu Jos Roberge), feu Yvonne (feu Henri Carrière), feu Maurice (feu Julie Fortin), feu Lionel (feu Jeanne Dallaire), feu Heliodore (feu Marcelle Beaucage), feu Paul, feu Jean-Marie (feu Ghislaine Breton), feu Louis-Henri, feu Simone (feu Albert Guay), feu Lorenzo (feu Lucille Dumont) et Roger Blais (feu Noëlla Drouin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.