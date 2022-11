50 000 $ à 72 athlètes

Photo courtoisie

La Ville de Lévis a tenu récemment, au Complexe aquatique multifonctionnel, sa 8e cérémonie de remise des Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis. Un total de 50 000 $ a été remis aux 72 athlètes récipiendaires d’une bourse en présence du maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Depuis 2015, la Ville de Lévis a remis 387 000 $ divisé en 535 bourses, à 208 athlètes. Ce soutien financier vise à souligner l’excellence sportive à Lévis et à encourager les athlètes dans la pratique de leur sport. Sur la photo, de gauche à droite, dans la rangée du haut : Loïc Poitras, catégorie Espoir (triathlon), Lily-Rose Bégin-Tremblay, catégorie Relève (natation), Marianne Théberge, catégorie Excellence (vélo de montagne), Maxence Demers, catégorie Élite (football). Rangée du bas : Dany Bernard, chef de service à la Direction de la vie communautaire, Gilles Lehouillier, Aimé Perreault, catégorie Élite (patinage de vitesse, longue piste), Karine Lavertu, VP de la Commission consultative de l’activité physique, du sport et du plein air et Noémie Charest, catégorie Espoir (cyclisme).

70 000 $ en bourses d’études

Photo courtoisie

La Caisse Desjardins de Limoilou a procédé récemment au dévoilement des récipiendaires de son programme de bourses d’études 2022. 51 étudiants ont été sélectionnés par la Caisse pour obtenir une bourse allant jusqu’à 4000 $, pour un total de 57 000 $. Ces bourses ont été remises à des étudiants de niveau secondaire à universitaire, faisant notamment preuve d’engagement et de persévérance. De plus, huit membres de la Caisse ont reçu une bourse de la Fondation Desjardins lors d’une activité tenue en octobre à la Distillerie Stadaconé, portant ainsi à plus de 70 000 $ le total des bourses partagées parmi ses membres en 2022. Sur la photo, les gagnants de la catégorie de Mérite, niveau universitaire 1er cycle, entourés d’Alain Sauvé, directeur général, et Jean-François Vallée, vice-président du CA de la Caisse.

Rideau Rouge

Photo courtoisie

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy tiendra son spectacle-bénéfice annuel le 22 mars 2023, à 20 h, à la Salle Albert-Rousseau. La soirée Rideau Rouge qui mettra en vedette l’Orchestre symphonique de Québec et son concert Hollywood sera sous la présidence d’honneur de Kareen Gaudreault, vice-présidente, relations membres et clients, chez Desjardins Assurances et précédé d’un cocktail dînatoire sous le thème de la célébration ayant pour objectif de mettre en lumière les étudiantes et les étudiants du Cégep de Sainte-Foy et d’honorer les différents donateurs. Les fonds amassés permettront à la Fondation de soutenir la mise en œuvre des programmes de bourses dédiés aux étudiants et de financer des projets liés à la réussite. Pour obtenir des billets ou commanditer l’événement, rendez-vous au www.soireerideaurouge.com.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 novembre 1963. L'assassin présumé du président John Kennedy, Lee Harvey Oswald, est abattu par Jack Ruby dans les locaux de la police de Dallas.

Anniversaires

Photo courtoisie

Karine Vanasse (photo), comédienne (Avant le crash) et actrice québécoise, 39 ans... Christian Laflamme, originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, qui a joué pour Chicago, Edmonton, Montréal et St. Louis (LNH) avant de terminer sa carrière en Allemagne, 46 ans... Pénélope McQuade, animatrice télé, 52 ans... Alain Chabat, cinéaste et humoriste français, 64 ans... Thierry Lhermitte, acteur, scénariste et producteur français, 70 ans... Louise Laparé, comédienne québécoise, 73 ans... Pete Best, premier batteur des Beatles, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 novembre 2021 : Paul Rousseau (photo), 65 ans, poète et romancier québécois, surtout actif en littérature jeunesse... 2019 : Claude Béland, président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, 87 ans... 2017 : Simon Poiré, 80 ans, fondateur de Mack Ste-Foy en 1985... 2016 : Florence Henderson, 82 ans, actrice et chanteuse américaine... 2014 : Viktor Tikhonov, 84 ans, ex-entraîneur soviétique à la tête de l'équipe nationale soviétique... 2012 : France Bouchard, 50 ans, conjointe du golfeur professionnel Jean-Louis Lamarre... 2011 : Roland Bélanger, 95 ans, animateur, annonceur-vedette et réalisateur à Radio-Canada... 2007 : Antonio Lamer, 74 ans, ancien juge en chef de la Cour Suprême du Canada... 1994 : Paul Brunelle, 71 ans, chanteur country... 1991 : Freddie Mercury, 45 ans, chanteur britannique, auteur-compositeur, producteur de disques, et le chanteur du groupe Queen... 1990 : Fred Shero, 65 ans, joueur et instructeur de hockey canadien... 1987 : Jehane Benoît, 83 ans, animatrice gastronome