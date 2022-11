VERMETTE, Michel



Qu'elle tristesse en ce jour, de devoir vous apprendre le décès de notre père monsieur Michel Vermette, survenu le 14 novembre 2022, à l'hôpital du St-Sacrement, à l'âge de 80 ans. Natif de St-Jean-Chrysostome, il était le fils de feu monsieur Arthur Vermette et de feu madame Marie-Rose Samson. Il était le grand frère de feu monsieur Gilles Vermette. Il demeurait à Québec ou pendant plusieurs années, il fût propriétaire d'une cordonnerie sur la Canardière. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 12h etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Jean Chrysostome à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Anic, Roxanne (Gaétan Robitaille), Guillaume (Karine Lelièvre); ses petits-enfants: Émilie et Tommy, la mère de ses enfants: madame Denise Tanguay, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Myriade pour les soins prodigués.