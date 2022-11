LABERGE POIRIER, Guillaume



À l'Hôpital Chauveau, le 13 novembre 2022, est décédé à l'âge de 41 ans, M. Guillaume Laberge Poirier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Mme Sophie Laflamme, et ses enfants adorés : Cédric, Thomas et Emma-Rose. Outre sa conjointe et ses enfants, il laisse dans le deuil ses parents Mme Yolaine Laberge (M. Ghislain Landry) et M. Bertrand Poirier (Mme Nicole Alix), son frère et ses sœurs, Catherine (Martin Delisle), Jacob (Judith Lauriault) et Laurence (Philippe Martel); ses neveux et nièces, Mathys, Émmie, Jeanne, Charles, Béatrice, Laurier, Violette et Manuel; ses beaux-parents, Michel Laflamme et Danielle Carignan ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami.e.s et collègues.Un sincère remerciement à Dre Michèle Lavoie, à l'infirmière Karine Lamonde, ainsi qu'au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté à Guillaume. Finalement, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Deuil-Jeunesse, organisme de bienfaisance unique d'interventions professionnelles qui vient en aide aux jeunes et aux familles qui vivent notamment la maladie grave ou la mort d'un proche. Les militaires qui désirent offrir leurs sympathies sont invités à porter l'uniforme de cérémonie 1A.