PLANTE, Jacques



Après un long combat contre un cancer féroce, le 1er novembre 2022 à l'âge de 68 ans, Jacques nous a quittés. Il était le fils de feu Séverin Plante et feu Yvette Baril.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Dion; celle qu'il aimait comme sa fille Anne-Marie Larochelle et son conjoint Pierre Hardy; ses petits-enfants Noah, Ella, Constance et Laurence; sa sœur et ses frères Francine, Guy (Marie-Hélène Lord), Gaétan (Lise Brassard), Simon (Christine Boisvert) et René; sa belle-mère Cécile Dion (feu Gaston Dion); ses belles-sœurs et son beau-frère Monique (feu Yvon Proulx), Hélène (Guy Séguin) et André (Sylvie Roy); ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, particulièrement Léo et France et ses nombreux amis. Une pensée spéciale pour ses amis scrabbleurs du Club Montcalm, de la FQCSF et de la FISF, organismes dans lesquels il a investi beaucoup de temps. Nous tenons à remercier l'équipe d'oncologie du CIC pour les soins et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec QC G1J 0H4, Tél.: 418 525-4385 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Tél.: 1 888-939-3333. Parents et amis sont invités à témoigner leurs sympathies.