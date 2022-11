MALTAIS, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Albert Maltais, époux de feu dame Anne-Marie Chouinard et conjoint de (feu dame Liliane Vigneault), fils de feu monsieur Thomas-Louis Maltais et de feu dame Alberta Tremblay. Originaire d'Hébertville, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances,de 9h30 à 12h30 àIl laisse dans le deuil ses enfants: Joanne, Lynda (Guy Pépin), Guylaine (feu Normand Massé) et Denis; ses petits-enfants: Dominic Lachance, Louis-Philippe Massé, Jonathan Massé (Roxane L. Leblanc), Amélie Pépin, Marc-André Pépin (Grant Hendley), Michaël Massé (Eva-Vanessa Cormier Farley) et Marie-Anne Maltais; ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Caleb, Olivia et Andrée-Maxym; les enfants de feu sa conjointe Liliane: Enrico Audet (Marie Bolduc) et Martine Audet (Éric Beaudouin) ainsi que leurs enfants: Anne, Gabriel et Xavier; ses sœurs: Marie-Blanche, Louisette, Solange, Camélia et Lyna ainsi que leur conjoint; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Maltais et Chouinard. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé dans la mort, Jacques, Jean-Marie et Christiane. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr.