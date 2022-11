BOIS, Isola



À Québec, le 13 novembre 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Isola Bois, épouse de feu monsieur Georges Cantin, fille de feu madame Alexina Gagnon et de feu monsieur Boniface Bois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces et leur famille ainsi que ses amis.Ses cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles.