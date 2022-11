PELLETIER, Clément



Au C.H.S.L.D St-Augustin, le 30 octobre 2022 à l'âge de 88 ans est décédé M. Clément Pelletier, fils de feu Théophile Pelletier et de feu Philomène Blais. Il demeurait à Québec et était originaire de St-Gabriel de La Durantaye.où la famille sera présent à compter de 9h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil son fils : Martin (Isabelle Fugère) et sa mère Ginette Morissette; ses petits-enfants : Antoine et Camille Pelletier, sa sœur Pierrette et son frère Conrad. Il a rejoint ses sœurs et frères : Rémi, Monique, Laurent, Lucien et Lucille. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Nous remercions le personnel de l'unité J-5000 du CHSLD St-Augustin pour tous les soins et l'attention qu'ils ont porté à Clément.