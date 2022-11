OUELLET, Raoul



Au CHSLD Yvonne-Sylvain de Beauport, le 17 octobre 2022, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Raoul Ouellet, fils de feu madame Germaine Garon et de feu monsieur Paul Ouellet. Il demeurait à Québec.Il était le frère de : l'abbé Jean-Baptiste, feu Roger (Lucienne Alexandre), feu Marcel (Margo Langlois), feu Rita (feu Elzéar Lafontaine), Françoise, Yvette (feu Guy Bernier), Stanislas (Myrto Simoneau), Rosaire (feu Ginette Légaré), Léonce (Louise Champagne). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Des remerciements sont adressés au personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, Téléphone : 418 524-2626, https://www.gilleskegle.org/