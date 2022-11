MICHAUD, Marguerite (Margot)



" Tout comme l'oiseau, ses douleurs se sont envolées pour faire place à un bonheur éternel. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre mère, madame Marguerite (Margot) Michaud, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2022. Elle nous a quittés à l'âge de 83 ans. Elle était la fille de feu madame Émilia Caron et de feu monsieur Lorenzo Michaud. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel C. Tremblay (Ann Ross), Marie-Josée Tremblay (Bernard Fiset), Nathalie Tremblay (Robert) et Jean Tremblay; ses petits-enfants: Frédérique Clément (Claude-Olivier Fagnant), Raphaël Clément, Étienne Latendresse-Tremblay, Renaud, Charlotte Latendresse-Tremblay et Émile; ses arrière-petits-enfants Samuelle Fagnant et Tristan Clément; ses frères et sœurs: feu Roland (feu Jeanne Brissette), Rolande (Émile Rodriguez), feu Jeannine (Paul Poulin), Laure-Aimée, feu Étiennette (Jean-Paul Beaumont), feu Étienne (Michelle Madec), Gérard-Raymond (Raymonde Palardy), Raymonde (Claude Lelièvre) et Lucie (feu Hubert Bergeron); le père de ses enfants, monsieur Jean-Marc Tremblay (Colette Fournier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à midi.La mise en niche des cendres se fera la journée suivante au Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe du CLSC La Source Nord (Julie Côté et Nathalie Brisson), la Dre Anick Dupont des soins palliatifs ainsi que le personnel du département d'orthopédie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, Site web : www.cancer.caainsi que la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.